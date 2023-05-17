В Татарстане 156 водителей с психическими заболеваниями были лишены прав

На территории Татарстана на начало этого года 156 водителей, состоящие на учете с психическими заболеваниями, были лишены прав, поскольку они не имеют права управлять машиной. Об этом сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что они не могут садиться за руль до тех пор, пока за ними не прекратят наблюдать, и пока у них не будет стойкой ремиссией. В итоге прокуроры обратились с исками в суд о лишении состоящих на учете водителей прав, и суд встал на их сторону.

Всего на начало этого года в Татарстане на учете у психиатров состоят 13 тыс. жителей.

"Ъ-Казань"