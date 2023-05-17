На Кубани потушили пожар на заводе по производству пластиковых труб

Пожарные завершили тушение возгорания на заводе по производству пластиковых труб «Югтрубпласт» в станице Динской, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 14:48. Площадь пожара составила 100 кв. м. К ликвидации возгорания привлекались 19 человек и шесть единиц техники. В 15:11 было объявлено о полной ликвидации пожара.

«Погибших и пострадавших»,— уточнили в ведомстве.

Причины происшествия устанавливаются.

Завод «Югтрубпласт» входит в группу «Полипластик», которая объединяет 27 заводов по производству полиэтиленовых труб в Российской Федерации, Белоруссии, Казахстане и Украине, 38 торговых домов и филиалов, говорится на сайте компании. На заводе изготавливают напорные и безнапорные трубы и фасонные изделия из полиэтилена.

Олег Исаев

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