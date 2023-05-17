В Ярославле готовят проект новых трамвайных путей

Мэр Ярославля Артем Молчанов 17 мая подписал постановление о подготовке проекта межевания и планировки по созданию в городе новых трамвайных путей. Текст постановления размещен на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Ярославля Артем Молчанов 17 мая подписал постановление о подготовке проекта межевания и планировки по созданию в городе новых трамвайных путей. Текст постановления размещен на сайте мэрии. Трамвайные пути в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Мэр Ярославля Артем Молчанов 17 мая подписал постановление о подготовке проекта межевания и планировки по созданию в городе новых трамвайных путей. Текст постановления размещен на сайте мэрии. Трамвайные пути в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Новые трамвайные пути протяженностью в 45,3 км будут строить в рамках концессионного соглашения с ООО «Мовиста Ярославль». Постановление запускает процесс инженерных изысканий по подготовке проекта. В приложении определен перечень улиц, по которым сейчас проложены трамвайные пути, также обозначена реконструкция двух путепроводов.

«Инженерно-геодезические изыскания выполнить с использованием материалов прошлых лет, полученных из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в объемах: топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м; обследование и съемка текущих изменений в масштабе 1:500»,— отмечается в постановлении мэрии.

Также в департаменте градостроительства мэрии в течение 20 дней принимают предложения от граждан и юрлиц по поводу проекта планировки и межевания трамвайных путей. В пресс-службе «Мовиста Ярославль» сообщили, что готовы начать строительные работы в Ярославле в третьем квартале 2023 года.

Андрей Иванов