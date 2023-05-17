В Ростовской области средний размер микрозайма вырос до 9,5 тыс. рублей

В апреле 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) в Ростовской области составил 9, 5 тыс. рублей. За прошедший месяц показатель вырос на 4,3% (в марте 2023 года — 9,1 тыс. руб.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в апреле 2023 года был зафиксирован в Москве (10,90 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,17 тыс. руб.), Московской области (9,90 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9,80 тыс. руб.). Ростовская область в этом рейтинге оказалась на пятом месте.

По сравнению с предыдущим месяцем в апреле 2023 года наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Удмуртия (+6,3%), Волгоградская (+4,4%), Ростовская (+4,3%) и Иркутская (+3,7%) области, а также Приморский край (+3,6%).

Кристина Федичкина