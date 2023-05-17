Суд в Уфе вынес решение по делу о продаже военных билетов

Ленинский районный суд признал запрещенными материалы сайтов, предлагающих пользователям купить заполненный дубликат военного билета со всеми штампами. Соответствующий иск в интересах неопределенного круга лиц заявил заместитель военного прокурора Уфимского гарнизона.

Истец указал, что в рамках проведенной проверки военная прокуратура выявила интернет-сайты, торгующих военными билетами. Он просил признать размещенную на этих ресурсах информацию незаконной.

Суд отметил, что закон о воинской обязанности и военной службе обязывает граждан, не освобожденных от службы в армии, состоять на воинском учете. При этом военный билет выдается им бесплатно.

Информация, размещенная на вышеуказанных сайтах, позволяет в нарушение законодательства получать военные билеты. Это «способствует незаконному освобождению граждан от прохождения военной службы путем представления в учреждения и организации военных билетов, в которых будут содержаться заведомо ложные сведения о прохождении военной службы, что приводит к невыполнению конституционной обязанности по прохождению военной службы и защите Отечества», отметил суд. Поэтому доступ к такой информации должен быть ограничен.

Суд удовлетворил требования военной прокуратуры и вынес решение о внесении доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов в перечень запрещенных ресурсов.

Наталья Балыкова

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