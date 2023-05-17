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В Геленджике открыли движение по обновленному участку автотрассы М-4 «Дон»

В Геленджике открыли движение автотранспорта по обновленному участку автотрассы М-4 «Дон». Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в Telegram.

Фото: Telegram-канал зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина

Фото: Telegram-канал зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина

Проезжую часть автотрассы от кольца на въезде в город до села Марьина Роща расширили с двух до четырех полос. Это позволило увеличить пропускную способность на отрезке дороги, где в летний период движение автотранспорта наиболее интенсивно.

«В результате еще до пика курортного сезона дали возможность местным жителям и отдыхающим быстрее и с еще большим комфортом добираться до черноморских курортов»,— говорится в сообщении.

По заявлению господина Хуснуллина, рабочее движение открыли также на новой развязке при въезде в Кабардинку. Открыли съезды развязок в районе Голубая Бухта и кольца на улице Луначарского.

Анастасия Донскова

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