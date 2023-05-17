В Геленджике отменен ежегодный карнавал в честь открытия сезона

Мэр города-курорта Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе не будет традиционного карнавала в честь открытия сезона.

Господин Богодистов пояснил, что получает много вопросов о планах города на открытие сезона. «Наша позиция однозначна — сейчас живем в такое время, что не до широких гуляний. Карнавала в привычном для наших гостей формате, с шествием и гала-концертом, в этом году не будет»,— заявил градоначальник.

Карнавал «Геленджику улыбается солнце» проводится в городе в начале июня и знаменует открытие курортного сезона. Впервые праздничное мероприятие состоялось в 1977 году. В день открытия сезона на набережной проходил костюмированный парад, затем на различных площадках в центре города начинались выступления артистов, завершался карнавал фейерверком. В 2020 и 2021 годах праздничные мероприятия в Геленджике были отменены из-за пандемии ковида.

Анна Перова, Краснодар