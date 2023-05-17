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В Геленджике отменен ежегодный карнавал в честь открытия сезона

Мэр города-курорта Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе не будет традиционного карнавала в честь открытия сезона.

Господин Богодистов пояснил, что получает много вопросов о планах города на открытие сезона. «Наша позиция однозначна — сейчас живем в такое время, что не до широких гуляний. Карнавала в привычном для наших гостей формате, с шествием и гала-концертом, в этом году не будет»,— заявил градоначальник.

Карнавал «Геленджику улыбается солнце» проводится в городе в начале июня и знаменует открытие курортного сезона. Впервые праздничное мероприятие состоялось в 1977 году. В день открытия сезона на набережной проходил костюмированный парад, затем на различных площадках в центре города начинались выступления артистов, завершался карнавал фейерверком. В 2020 и 2021 годах праздничные мероприятия в Геленджике были отменены из-за пандемии ковида.

Анна Перова, Краснодар

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Всего в шествии участвовали более тысячи человек

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В этом году карнавалу в Геленджике исполняется 83 года - первое шествие состоялось 12 июня 1939 года

В этом году карнавалу в Геленджике исполняется 83 года - первое шествие состоялось 12 июня 1939 года

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Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Главной звездой вечера стала народная артистка России Лариса Долина

Главной звездой вечера стала народная артистка России Лариса Долина

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

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Праздник открыли Король и Королева карнавала на Центральной площади

Фото: Маргарита Синкевич

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Фото: Маргарита Синкевич

На площадке у пляжа «Сады морей» работала выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства

Фото: Маргарита Синкевич

На главной сцене выступили самые яркие коллективы города и региона

Фото: Маргарита Синкевич

Заслуженный артист Кубани и России Виктор Сорокин покорил зрителей виртуозным исполнением

Фото: Тат Гаспарян

В честь праздника в городе дан старт работе водоему у нового сквера Айя-Напа. А первой жительницей стала рыбка – карп кои

Фото: Тат Гаспарян

Юный гитарист исполнил любимые мелодии на улице

Фото: Тат Гаспарян

Народные умельцы проводили мастер-классы со всеми желающими

Фото: Маргарита Синкевич

Темой международного фестиваля аэродизайна «Море шаров» стала советская мультипликация

Фото: Маргарита Синкевич

В фестивале участвовали команды из 30 городов России и даже Ирана

Фото: Маргарита Синкевич

На площади работали десятки сценических площадок

Фото: Тат Гаспарян

Главный герой комедии «Маска» развлекал собравшихся

Фото: Тат Гаспарян

В карнавале участвовали свыше 310 приезжих артистов

Фото: Маргарита Синкевич

Всего в шествии участвовали более тысячи человек

Фото: Маргарита Синкевич

В этом году карнавалу в Геленджике исполняется 83 года - первое шествие состоялось 12 июня 1939 года

Фото: Маргарита Синкевич

Главной звездой вечера стала народная артистка России Лариса Долина

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Главной звездой вечера стала народная артистка России Лариса Долина

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

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