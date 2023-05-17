Статс-секретарь Министерства экономики Германии уходит в отставку из-за обвинений в непотизме

Статс-секретарю Министерства экономики Германии Патрику Грайхену придется уйти в отставку после скандала, связанного с обвинениями в том, что он помог своему другу занять высокий пост, связанный с министерством. «Я намерен просить федерального президента отправить Патрика Грайхена во временную отставку,— заявил сегодня, 17 мая, на пресс-конференции министр экономики Германии Роберт Хабек, трансляция велась в Twitter министерства. Он добавил: — Даже одной ошибки слишком много».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michele Tantussi, Reuters Фото: Michele Tantussi, Reuters

Господин Грайхен занял пост статс-секретаря — это одна из высших должностей в германских министерствах — в 2021 году. До этого он возглавлял аналитический центр Agora Energiewende, занимающийся вопросами перехода от ископаемых источников энергии к более экологичным. В министерстве господин Грайхен также занимался проблемами энергетики, энергетического перехода, возобновляемых источников энергии и т. д.

Скандал разгорелся несколько недель назад, когда стало известно, что господин Грайхен участвовал в отборе нового главы Германского энергетического агентства (DENA), и в итоге на этот пост был назначен его друг и свидетель на свадьбе Майкл Шефер. Сам господин Грайхен назвал это ошибкой, признав, что должен был выйти из состава комиссии, утверждающей сотрудников DENA. На прошлой неделе господин Хабек выразил доверие господину Грайхену и заявил, что ему нет необходимости уходить с поста. Однако министру пришлось поменять свое мнение, когда скандал стал набирать обороты.

Немецкие СМИ начали писать и о других связях родственников господина Грайхена. Так, его сестра, Ферена Грайхен, работающая в некоммерческой исследовательской организации Oko-Institut, замужем за другим статс-секретарем Министерства экономики. При этом институт получает заказы от министерства, в том числе по проектам, связанным с борьбой с изменением климата, так что здесь также может иметь место конфликт интересов. Кроме того, госпожа Грайхен входит в совет директоров берлинского экологического объединения BUND, на проекты которого Министерство экономики в прошлом году выделило €600 тыс., причем утверждением этого решения занимался господин Грайхен. В Oko-Institut работает и Якоб Грайхен — брат Патрика.

Яна Рождественская