В Челябинской области засеяли половину посевных площадей

Сельхозпроизводители Челябинской области на 17 мая засеяли половину от общего объема посевных площадей. Об этом сообщил губернатора Алексей Текслер в своем telegram-канале по итогам поездки в Октябрьский район.

Глава региона рассказал, что лично поучаствовал в посевной. «На себе ощутил всю сложность их труда. Поговорил с мужиками. На помощь им приходит хорошая современная техника. Помогаем хозяйствам с тем, чтобы ее парк регулярно обновлялся»,– написал Алексей Текслер.

По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства Челябинской области, на 17 мая засеяно 856 тыс. га из 1,79 млн запланированных. Из общей площади зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 637 тыс. га, или 46,2% от плана, масличными культурами – 168,2 тыс. (54,5%). Картофель посадили на 4,1 тыс. га, что составляет 60% от общей площади. Посев овощей открытого грунта выполнен на 547 га (42%).

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