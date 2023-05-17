Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о достоинствах флагманского смартфона от Huawei.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Device Co., Ltd. Фото: Huawei Device Co., Ltd.

Целая серия новинок Huawei, презентованная в Китае еще в марте, за пределами Поднебесной оказалась к маю. Складной смартфон Mate X3, беспроводные наушники FreeBuds 5, смарт-часы Watch Ultimate и Watch Buds, а также ноутбук MateBook X Pro мне довелось увидеть, а флагманский Huawei P60 Pro я уже протестировал.

Это камерофон по многим признакам. По формальному — литера «P» в названии обозначает английское слово «photo», своим обликом основной блок камер в горизонтальном положении напоминает лицевую сторону фотоаппарата, но подтверждают статус камерофона скорее не дизайнеры и маркетологи, а инженеры.

Основной и телеобъектив — с оптической стабилизацией и 48 Мп каждый, «ультраширик» и широкоугольная селфи-камера с сенсорами по 13 Мп отрабатывают удивительно стерильно. Изъяны, конечно, можно найти, но их характер и количество будет не больше, а чаще меньше, чем у текущих флагманов.

К примеру, на снимках, сделанных в темное время суток, у Huawei P60 Pro меньше засветов, чуть выше детализация, хоть и встречаются более активная насыщенность цветов и перекос в синий спектр. Конкуренты при этом чаще перебарщивают с желтым. Но эти мельчайшие различия не имеет смысла рассматривать по отдельности. Благодаря алгоритмам каждой камере флагманского P60 Pro удается выдавать стабильные сбалансированные изображения. Особенно приятно удивляют теле-, широкоугольная и селфи-камеры, для которых сложных задач больше, чем для основного модуля.

В цифрах работу камер Huawei P60 Pro оценили специалисты лаборатории DxOMark — 156 баллов. Это вывело смартфон на первое место рейтинга, которое прежде занимала модель OPPO Find X6, имея в активе на три единицы меньше.

Комплектная универсальная быстрая зарядка мощностью 88 Вт, собственная защита дисплея стеклом Huawei Kunlun с пятизвездным сертификатом швейцарской SGS, сам LTPO-экран нового поколения с адаптивной частотой до 120 Гц и прочие важные характеристики, на мой взгляд, теряются на фоне одного лишь оформления задней панели в цвете «Жемчужина рококо».

Создатели P60 Pro использовали минеральную жемчужную пудру, которая придает матовой приятной на ощупь поверхности переливы перламутра. Более того, производитель заверяет, что узоры на таких задниках уникальны. Мне удалось сравнить примерно с десяток вариантов и идентичных действительно не нашлось.