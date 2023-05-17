Поддельный договор о целевом обучении нашли в личном деле саратовского выпускника

Прокуратура Саратовской области передала в полицию материалы проверки, выявившей в личном деле выпускника Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Николая Вавилова поддельный договор о целевом обучении, якобы заключенный с администрацией Ровенского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выпускник настаивает на том, что его зачислили на бюджетное место в рамках общего конкурса. Администрация Ровенского района не имеет сведений о направлении на обучение молодого человека в ВУЗ.

ГУ МВД по Саратовской области завело уголовное дело об использовании заведомо поддельного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). В пресс-службе прокуратуры «Ъ» уточнили, что подозреваемых по делу пока нет.

С 1 мая в РФ действует закон о прозрачности процедуры приема на целевые места. Согласно норме, процесс должен быть публичным. В начале года спикер ГД Вячеслав Володин рассказал об итогах проверки областной прокуратуры ситуации, связанной с целевыми направлениями студентов-отказников: «Оказалось, практически все те, кто не вернулся в свои родные районы, являются детьми чиновников районных администраций».

Дарья Васенина