Структура Seven Suns подала иск к вице-губернатору Петербурга Николаю Линченко

ООО «Специализированный застройщик «СПб Приморское», подконтрольное строительной компании Seven Suns Development, которая реализует возведение комплекса апартаментов «Светлый мир «Внутри…» в Сестрорецке, подало исковое заявление о нанесении репутационного ущерба к вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Линченко.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, согласно картотеке, зарегистрировал иск и принял его к производству в конце марта, а 16 мая на документ обратил внимание специализированный портал NSP. Во сколько оценен якобы нанесенный компании репутационный ущерб, в иске не указано. Заседание суда по делу назначено на 15 августа 2023 года.

В январе этого года в ходе пресс-конференции господин Линченко прокомментировал ситуацию с социальными объектами от застройщиков, где довольно жестко отозвался о компании Seven Suns Development. В частности, он заявил, что застройщик нарушил обязательства по «социалке», некоторые его жилые проекты находились в списке «на контроле» и были сданы в эксплуатацию «не без усилий». По словам вице-губернатора, «есть опасения по поводу второй и последующих очередей комплекса «Светлый мир «Внутри...» на месте санатория «Дюны». «На всякий случай предостерегаю горожан вообще связывать свою судьбу с этой девелоперской группой», – подчеркнул также он.

Компания Seven Suns Development с критикой не согласилась и заявила, что все принятые обязательства выполняет. После детального изучения заявления господина Линченко застройщик пообещал дать ему правовую оценку.

В пресс-службе вице-губернатора Николая Линченко «Ъ-СПб» заявили, что ситуацию с иском не комментируют.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте