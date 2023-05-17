На бывшего главного архитектора Крымска завели уголовное дело о взятках

Бывшая и. о. главного архитектора Крымска стала фигуранткой уголовного дело о взяточничестве (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, с мая 2020 года по июль 2022-го, будучи и. о. начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Крымского городского поселения, а затем в должности начальника управления архитектуры и градостроительства райадминистрации, фигурантка выдала застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по ул. Маршала Жукова, 48 «Г» в Крымске. При этом чиновница знала, что при строительстве допущены нарушения градостроительного законодательства. В обмен на это фигурантка получила 650 тыс. руб. скидки на приобретение однокомнатной квартиры в ЖК.

Помимо этого УФСБ России по Краснодарскому краю установило факт взятки при вводе в эксплуатацию многоквартирного жилого дома по улице Синева. За данную услугу подозреваемая получила скидку в 500 тыс. руб. на однокомнатную квартиру, оформленную на ее мать.

В настоящее время решения о вводе в эксплуатацию указанных домов отменены.

Олег Исаев

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