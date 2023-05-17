Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, к кому за идеями для проектов высокого класса обращаются застройщики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В сегменте новостроек, особенно в высокобюджетном классе, девелоперы зачастую стремятся придать своим проектам уникальный, запоминающий архитектурный облик, создать современные концепции благоустройства и отделки входных групп. И за идеями нередко обращаются к иностранным специалистам, которые создавали красивые здания в разных странах.

Доля новых проектов высокого класса с авторской архитектурой в Москве остается стабильно высокой, более 70% от общего количества. Из 67 новостроек, стартовавших с января 2021 года по февраль 2022-го, всего шесть объектов были спроектированы при участии иностранных бюро или их российских подразделений.

Начиная с марта прошлого года, соотношение существенно изменилось. Экспозицию пополнили 77 комплексов, в каждом седьмом за тот или иной аспект отвечали приглашенные зарубежные эксперты. То есть представительство западных бюро в Москве за год выросло вдвое, посчитали аналитики Urban Awards.

Для столичных девелоперов обращение к международным архитектурным брендам — во многом имиджевая история, отмечают эксперты, так застройщики повышают престиж своих проектов. Но при этом в потребительском отношении эффект не так и значителен. И, кстати, иногда девелоперам приходится приглашать к работе над проектом вместе с иностранной командой российскую компанию для адаптации документации.

И есть мнение, что отечественные проектировщики могут успешно решать все необходимые задачи в жилищном и коммерческом строительстве, они вполне способны составить замену международным архитектурным бюро, за исключением лишь нескольких отдельных узких компетенций.

Среди российских бюро на рынке лидирует четыре мастерских. Между ними распределена половина всех контрактов в отечественном сегменте индустрии.