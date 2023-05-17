«"Реал" сильнее в критических ситуациях»

«Интер» вновь победил в миланском дерби и прошел в финал Лиги чемпионов впервые с 2010 года. Ответный матч с «Миланом» на стадионе «Сан-Сиро» завершился со счетом 1:0 в пользу «Интера». По итогам двух встреч команда Симоне Индзаги выиграла 3:0. В среду вечером в матче «Манчестер Сити»—«Реал» определится второй финалист Лиги чемпионов. Пока счет в противостоянии равный. У какого из суперклубов больше шансов? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, амбассадором «Лиги ставок» Виктором Гусевым.

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— Наверное, «Интер» оправдал ожидания, а вот от «Милана» болельщики ждали большего. Хотелось увидеть хотя бы какую-то попытку атаковать, но в итоге слишком все получилось предсказуемо. С другой стороны, ставки, о которых мы говорили, все сыграли. Не подвели нас ни «Интер», ни Лаутаро Мартинес. А что касается футбола, не разочаровал он?

— «Милан» неважно очень выглядел, на него давил этот счет 0:2 в первом матче, как мне кажется. Но даже если бы в первой игре было 1:1, как перед сегодняшней игрой «Манчестер Сити»—«Реал», я не думаю, что «Милан» бы выкарабкался. Как-то очень пассивно играли, и было видно, что нет такой скамейки, такого состава в распоряжении Стефано Пиоли, какой есть у тренера «Интера» Индзаги. Да, наверное, можно говорить, что, если бы в начале Браим Диас использовал свой шанс, не спас бы вратарь «Интера» Андре Онана, то могло бы быть по-другому, что Рафаэл Леау не реализовал свой момент.

Но все равно этих возможностей у «Интера» было больше, и я думаю, что вчера ничто «Милан» не спасло бы. Просто большая разница между командами, и для «Милана» это стало продолжением тех неудач, которые были в национальном чемпионате, когда они проиграли команде «Специя», которая стоит на вылет практически. В общем, чудо не произошло.

— Знаете, у меня такие матчи всегда вызывают гнев. Потому что пять ударов по воротам — и ничего. Я понимаю, что эмоционально Леау не тот, ему сложно. Но ведь это же полуфинал Лиги чемпионов, это для многих сумасшедший шанс. Почему же хотя бы не попытаться?

— Да, кстати, не было того, о чем мы говорили, — что отчаянно «Милан» побежит вперед и нарвется. Может быть, футболисты «Милана» и испугались так нарваться, ждали своего момента и боялись пропустить сразу третий, поэтому они были прижаты эти счетом 0:2 к газону, абсолютно точно. И они не те сейчас, какими были раньше, и вообще не такие, каким может быть «Милан». Вот в этом все дело.

— Тут все три ставки сыграли. Забил Лаутаро Мартинес, 2,65 коэффициент в «Лиге ставок» был на его гол. Я говорил, что два мяча или меньше будет, коэффициент на такой исход составлял 1,73. Чистая победа «Интера» шла за 2,24. Теперь этот «Интер» может реально претендовать на победу в Лиге чемпионов или нет?

— Во всяком случае, если бы чудом каким-то проскочил в этот финал «Милан», думаю, там шансов бы не было совсем. А сейчас «Манчестер Сити» или «Реал» посильнее «Интера», если вести речь о двухматчевом противостоянии. Но в финале всего одна игра, и в этой игре у такого «Интера» может получиться с любым клубом — и с «Манчестер Сити», и с «Реалом».

— Победа «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, если он, конечно, туда попадет, идет за 1,7, победа «Реала» — за 5,5, а победа «Интера» — за 3,5. На то, что «Интер» не выиграет Лигу чемпионов, тоже можно пока поставить с коэффициентом 1,3. Что касается вывески финала, какая ярче: «Интер»—«Манчестер Сити» или «Интер»—«Реал»?

— Все говорят о том, что исторически выглядит более мощно «Реал» с «Интером». Но мне все-таки было бы интереснее посмотреть на «Манчестер Сити» и «Интер». «Сити» для меня — герой этого сезона, этого года. И как-то было бы логично, чтобы он и в финале сыграл. Я вообще люблю английские клубы. И я все-таки ставлю на «Манчестер Сити» в паре с «Реалом».

— 70% клиентов «Лиги ставок» не сомневаются, что в финале сыграют именно парни Пепа Гвардиолы. Шейхи потратили на «Сити» больше 1,5 млрд фунтов за последние 10 лет, а команда так и не выиграла Лигу чемпионов. И, конечно, нельзя забыть прошлый сезон, когда «Реал» выбил в полуфинале турнира именно «Сити», так что за «Мадридом» должок, который британцы очень хотят вернуть. Я, признаюсь честно, не верю, что «Реал» пройдет этот «Сити». Часто слышу, что на стороне «Мадрида» будут играть все Кубки чемпионов, 14 раз «Реал» брал Лигу чемпионов, рекорд, сейчас клуб действующий обладатель трофея, и это ему вроде как поможет в противостоянии с «Сити».

— Этот аргумент слегка абстрактный, метафизический для меня. Иногда это в футболе срабатывает. Скорее надо говорить о том, что «Реал» сильнее, чем кто бы то ни было в критических ситуациях, а вот здесь критическая ситуация уже почти возникла, можно чего угодно ждать от этой команды. Но в принципе я с вами соглашусь, что все-таки у «Манчестер Сити» шансов больше, и я бы поставил на него — на тот «Сити», который я вижу в чемпионате Англии, который был на протяжении большей части первого тайма первого матча.

Помните, как сначала вообще «Реал» был задушен, у «Реала» не было никаких шансов? А потом, опять же, говоря о силе «Реала» в критических ситуациях, королевский клуб так крылья подраспустил, и в результате 1:1. Но в принципе я за «Манчестер Сити», потому что он очень впечатляет вообще на протяжении всего сезона.

— Мой вариант развития событий: победитель «Сити» сегодня, плюс обе забьют, коэффициент — 2,75. На мой взгляд, это железобетонная версия с очень высоким коэффициентом. Озвучу еще три самых популярных счета: ничья 1:1 в основное время, коэффициент 7,8; победа «Сити» 2:1 за 8 и 2:0 за 8,6. А как поставит Виктор Гусев?

— Если бы мы просто поставили на победу «Манчестер Сити», там не очень высокий коэффициент — 1,68, особенно на выход в финал. Но я бы поставил на победу «Манчестер Сити» в основное время, потому что я верю, что должен Эрлинг Холанн сказать свое слово. Потому что матч в Мадриде был тем редким случаем, когда мадридцам удалось сковать действия Холанна, он не показал ничего. И, конечно, тут самолюбие должно взыграть. И он выстрелит сегодня, я более чем уверен в этом.

— 52 мяча Холанн забил в 48 матчах. И 1,64 коэффициент на то, что он забьет сегодня. Кто-то еще может быть? Я знаю, Виктор, что вы любите индивидуальные ставки. Например, на гол Винисиуса Жуниора можно поставить с коэффициентом 4,1, Карима Бензема — 2,65, Кевина Де Брёйне — 3,75.

— На Де Брёйне хорошая ставка вообще. Если бы можно было сделать ставку на то, кто хорошо сыграет, я бы поставил именно на него, потому что ему дали отдохнуть. В предыдущем туре чемпионата «Реал» практически дублем играл с «Хетафе» и выиграл 1:0 дома, а «Манчестер Сити» в гостях в Ливерпуле с «Эвертоном» выиграл 3:0, и там все вышли на поле, кроме Де Брёйне. И мне кажется, такой свеженький, со свежими ногами он должен сегодня себя проявить. И больше в первом матче именно он забил, так же, как и Винисиус. Видите, я уже фактически сделал ставку на связку Де Брёйне—Холанн. Мне кажется, она сегодня сработает снова.