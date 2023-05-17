«Яндекс» первым в мире внедрил большую языковую модель нового поколения в своего виртуального помощника «Алису». Благодаря нейросети YandexGPT «Алиса» научилась писать тексты и предлагать идеи почти так же хорошо, как разбирающийся в теме человек. Пока технология работает в режиме тестирования: «Алиса» может ошибаться в фактах, что не мешает ей создавать новое — с помощью своей эрудиции и умения делать выводы.

«Аэрофлот» попросил внести почти сотню изменений в пассажирский салон Ту-214, поставки которого ожидаются в 2024 году. В частности, перевозчик предложил увеличить объем багажных полок, сделать подножки у кресел и добавить подставки для телефона или планшета. Производитель заявил, что некоторые просьбы авиакомпании невыполнимы, а часть оборудования придется заменить российскими аналогами.

С конца этого года Google будет удалять учетные записи, которыми не пользовались в течение двух лет. Об этом говорится в заявлении вице-президента компании Рут Кричели. Речь идет о таких продуктах, как Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube и Google Photo. Новая политика коснется только личных аккаунтов, профили школ и различных организаций удалять не станут.