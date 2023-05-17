СК объявил в розыск гражданина Украины, подозреваемого в организации убийства военкора Татарского

Следственный комитет объявил в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, которого подозревают в организации взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

По версии следствия, в феврале 2023 года он прибыл в Россию для организации взрыва. Он якобы передал Дарье Треповой статуэтку со взрывчатым веществом, которую она принесла на встречу в кафе. Ранее СК утверждал, что Юрий Денисов прибыл в Россию из Латвии и временно прописался во Владимирской области.

Ему заочно предъявлено обвинение по статьям о теракте, совершенном организованной группой и повлекшем умышленное причинение смерти человеку (ч. 3 ст. 205 УК РФ) и о незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

28 апреля Трепова и Денисов появились в перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга. В деле также присутствует еще один фигурант — Дмитрий Касинцев, в квартире которого обвиняемая Трепова находилась после взрыва. Он находится под домашним арестом по статье о несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК РФ).

Напомним, 2 апреля в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В этот момент там выступал с лекцией военкор Владлен Татарский. Были ранены более 40 человек, Татарский погиб. По версии следствия, Дарья Трепова принесла на встречу статуэтку со взрывчатым веществом.

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