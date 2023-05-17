Жителя Удмуртии осудили за избиение пенсионерки до смерти за отказ одолжить деньги на алкоголь

В столице Удмуртии перед судом предстал 57-летний местный житель, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерке, в результате чего та скончалась (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Трагедия произошла 1 января. Мужчина пришел к 83-летней соседке, чтобы одолжить у нее денег на алкоголь, однако та ему отказала. После этого нетрезвый обвиняемый ударил женщину по лицу и продолжил избивать ее руками и ногами на полу.

После убийства мужчина покинул квартиру. Утром следующего дня пенсионерку без признаков жизни обнаружили соседи.

Мужчине назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.