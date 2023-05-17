В Пермском крае готовятся изменения в закон «О деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». Как сообщают в пресс-службе краевого заксобрания, в Прикамье введут три региональных реестра по такси. Документы будут содержать информацию о водителях, транспортных средствах и службах такси. Кроме того, по новым правилам у региона появятся новые полномочия в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, в том числе выдача разрешений и лицензий водителям и службам такси. Службы такси будут обязаны заключать договор с перевозчиком и нести ответственность перед пассажиром за безопасность поездки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Нововведения обусловлены требованиями федерального законодательства. Проект регионального закона уже внесен в краевой парламент. Депутаты рассмотрят его на ближайшем заседании 25 мая в двух чтениях. При этом федеральный закон вступит в силу с сентября этого года, а его отдельные положения — с сентября 2025 года.

Отметим, что проект краевого закона сохраняет требование к цветовой гамме кузова такси, утвержденное в Прикамье весной прошлого года: кузов должен быть белым с полосой шириной от 15 до 25 см, представляющей собой композицию из красных и белых квадратов в шахматном порядке.

По данным «РБК», закон о такси был принят в прошлом году. Он предполагает создание в каждом регионе трех реестров: служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Собирать и обрабатывать сведения из региональных реестров будет федеральная государственная информационная система легковых такси. Оператором должен стать Минтранс РФ. Поправки также установили требования к водителю: для работы необходимо заключить официальный трудовой договор с перевозчиком. Если у водителя есть непогашенная судимость и более трех неоплаченных административных штрафов, работать таксистом он не сможет. Регионы также получили возможность устанавливать требования к цветовой гамме и экологическому классу автомобиля.