В Аксае руководителя агентства недвижимости осудили к 6,5 годам колонии

Аксайский районный суд вынес приговорил руководителя риэлторского агентства Екатерину Матюшенко к шести годам и шести месяцам колонии общего режима за мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, в 2017–2020 годах женщина взяла у покупателей четырех земельных участков предоплату и оформила фиктивные договоры купли-продажи. Полученные деньги (27 млн руб.) риэлтор присвоила себе, говорится в сообщении прокуратуры.

Также Матюшенко признали виновной в незаконном переоформлении двух земельных участков общей стоимостью 5 млн руб. на себя и свою мать.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Кристина Федичкина