Сибиряки чаще стали объяснять микрозаймы срочными и незапланированными тратами

Доля заявок на привлечение микрозайма в связи со срочными и незапланированными тратами за год выросла в Сибирском федеральном округе (СФО) на 4,2 п.п. По данным сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), в январе – апреле 2023 года сибиряки называли такую причину привлечения средств в 38% случаев. В тот же период годом ранее этот показатель составлял 33,8%.

Ремонтом или обслуживанием жилья жители Сибири объясняли необходимость займов в 14,5% случаев (в 2022 году – 11,1%).

Снизились за год доли заявок на получение денег с целью страхования или ремонта автотранспорта (с 9% до 5,7%) и покупку бытовой техники и электроники (с 14% до 11%). На погашение уже имеющихся банковских кредитов сибиряки просили у микрофинансовых организаций деньги в 7,7% случаев (в 2022 году – 10,5%), на развлечения, подарки и путешествия – в 11,3% случаев (в 2022 году – 13,1%).

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Дарья Решетникова