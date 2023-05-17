Mercedes-Benz анонсировал новое поколение коммерческих моделей

Компания Mercedes-Benz анонсировала новое поколение коммерческих моделей, работать над которыми будет подразделение MercedesBenz Vans.
Фото: Mercedes-Benz
Заявлено, что в рамках обновления модельной линейки немецкий автопроизводитель изменит подход к созданию автомобилей. Коммерческие модели получат более изысканный дизайн, более богатое оснащение, включая более качественные материалы отделки и современные технологии.
В линейке MercedesBenz Vans останутся как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили. Для электромобилей будет создана отдельная новая платформа Van.EA, которая ляжет в основу пассажирских и грузовых моделей.
Первая информация о новых коммерческих моделях Mercedes-Benz будет представлена летом 2023 года.
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