Рамиля Саитова арестована на два месяца

Кировский райсуд Уфы удовлетворил ходатайство следствия, арестовав башкирскую активистку Рамилю Галим (ранее носила фамилию Саитова, внесена в список террористов и экстремистов) до 16 июля. По данным пресс-службы суда, она обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. в ч.2 ст.280.4 УК РФ). По мнению следствия, обвиняемая выложила в YouTube видеоролик, в котором призывала военнослужащих РФ дезертировать со службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Чиркова, Коммерсантъ Фото: Елена Чиркова, Коммерсантъ

В ноябре 2021 года Кировский районный суд Уфы признал Рамилю Саитову виновной в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч.2 ст. 280 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Тогда в основу обвинения легли видеоролики из YouTube, в которых активистка призывала выселить из Башкирии армян и снести поклонные кресты. Позднее ВС Башкирии оставил приговор в силе. С учетом времени пребывания в СИЗО активистка пробыла в заключении около полугода.

Олег Вахитов

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