Ярославский губернатор подписал с «Ростехом» соглашение о подготовке кадров

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки кадров. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Сердюков и Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Анатолий Сердюков и Михаил Евраев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Под контролем регионального правительства в Ярославской области построят производственно-учебный центр, оснащенный современным промышленным оборудованием. Планируется, что «Ростех» в сотрудничестве с средними специальными учебными заведениями региона будет готовить там как специалистов в сфере авиастроения, так и нужных любому региону рабочих специальностей — токарей, фрезеровщиков, наладчиков ЧПУ, слесарей разных направлений. По окончании обучения их будут трудоустраивать на НПО «Сатурн» и других предприятиях «Ростеха». Данный момент также прописан в соглашении, подписанном Михаилом Евраевым.

В соглашении зафиксировано, что в Ярославской области будет применен зарубежный опыт: студенты будут учиться на том же оборудовании, на котором им потом предстоит работать на предприятиях «Ростеха». Это поможет им в будущей работе.

«Уверен, что создание такого современного учебного центра поможет кардинально решить вопросы с кадрами в промышленном кластере и привлекать к нам специалистов из соседних регионов. Это серьёзный вклад в развитие инженерной профессии в Ярославской области. Учебным заведениям области важно работать в плотной связке с предприятиями во всех сферах. А задача регионального правительства не только выпускать квалифицированные кадры, но и создавать достойные условия оплаты и труда, чтобы молодые люди оставались жить и работать в Ярославской области. Нам важно, чтобы ребята, которые получают инженерное образование, чувствовали себя уверено, чтобы у них было четкое понимание, что они имели самые широкие возможности для производственной практики и для построения своей карьеры»,— заявил Михаил Евраев.

Партнерами соглашения с ярославской стороны стали учебные заведения Рыбинска —промышленно-экономический, промышленно-педагогический колледжи, авиационный колледж РГАТУ имени П.А. Соловьева и колледж городской инфраструктуры. Первый набор абитуриентов-целевиков в этом году составит 250 человек. После ввода в строй нового учебно-производственного центра планируется ежегодный выпуск 1,5 тыс. специалистов.

«Мы предлагаем молодым людям хорошую специальность, отличный социальный пакет, высокую стипендию и гарантированное трудоустройство после учебы», – отметил социальное значение документа Анатолий Сердюков на подписании соглашения с губернатором Михаилом Евраевым.

Андрей Иванов