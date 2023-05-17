В Тюменской области тушат пожар на площади 80 га

В Тюменской области на 9 км Велижанского тракта горит 80 га болотистой местности, сообщили в Telegram-канале регионального правительства. Вблизи возгорания находится садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Якорь».

По данным правительства, на месте возгорания работают 3 единицы техники и 6 человек личного состава от авиабазы, от МЧС 29 человек и 8 единиц техники. Утром в тушении участвовал вертолет. Жители СНТ обливают водой свои дома на случай распространения огня. Как сообщили в МЧС, угрозы СНТ нет.

На территории региона с 16 мая по 19 мая введен 5-й класс пожароопасности. Этому способствуют погодные условия. По данным МЧС, в области нарушителей противопожарного режима выявляют с помощью беспилотников.

Полина Хабарова

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