Московскую биржу привлекли к спору вокруг акций СМЗ из-за возможных претензий

Арбитражный суд Пермского края привлек в качестве третьего лица ПАО «Московская биржа» к участию в процессе спора прокуратуры с миноритариями ОАО «Соликамский магниевый завод». С ходатайством об этом выступили ответчики по делу и их представители. Напомним, в прошлом году прокуратура Пермского края обратилась в суд с требованием об изъятии акций у всех миноритариев Соликамского магниевого завода. Свои требования надзорный орган мотивировал тем, что приватизация предприятия в 1990-х годах изначально была проведена незаконно. Это было установлено в рамках другого спора, по итогам которого более 89% акций СМЗ были истребованы в пользу государства у четырех мажоритариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сегодня в ходе процесса представители ответчиков ходатайствовали о привлечении Московской биржи к участию в деле в качестве третьего лица. Свои требования они мотивировали тем, что часть миноритариев приобрели акции на фондовом рынке через биржу в порядке, урегулированном ФЗ «Об организованных торгах». При этом ч. 7.3 ст. 18 указанного закона устанавливает, что имущество, приобретенное по договору на таких торгах, не может быть истребовано у добросовестного приобретателя. Приобретателей из числа миноритариев он считает добросовестными.

Представители ответчиков отметили также, что правила листинга Московской биржи гарантируют чистоту сделок, которые используются на этой площадке. Если требования прокуратуры будут удовлетворены, то к ПАО теоретически могут быть предъявлены претензии. Таким образом, решение по этому спору может повлиять на права и интересы Московской биржи.