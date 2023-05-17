В аэропорту Толмачево перед взлетом была повреждена дверь самолета

Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка деятельности аэропортовых служб в связи с повреждением двери самолета перед взлетом в Толмачево. Ведомству предстоит оценить соответствует ли законодательству о безопасности полетов деятельность аэропорта Толмачево и «С 7 Инжиниринг» (обслуживание воздушных судов и компонентов западного производства).

По предварительным данным, повреждение задней левой двери борта произошло в результате ее касания поручнем платформы амбулифта (специализированный подъемник, предназначенный для посадки в салон самолета людей с ограниченными возможностями). Воздушное судно авиакомпании S7 следовало по маршруту Новосибирск - Москва. На борту в этот момент находилось 162 пассажира, в том числе трое несовершеннолетних детей. Они доставлены в аэропорт назначения резервным бортом.

Задержка рейса составила не более двух часов. Самолет, получивший повреждения, отстранен от выполнения полетов.

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Лолита Белова