Подпольных оружейников задержала ФСБ в Нижегородской области

ФСБ пресекла деятельность 40 подпольных оружейных мастерских в 44 регионах России, в том числе в Нижегородской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Задержаны 165 жителей, причастные к модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Сотрудники ФСБ изъяли 399 единиц огнестрельного оружия, среди них три пулемета, 46 автоматов, 107 винтовок и ружей, 207 пистолетов и револьверов, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», противотанковый ракетный комплекс «Фагот», 140 ручных гранат и другое оружие.

Елена Ковалева