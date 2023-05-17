ЭТП Bidzaar: почти половина грузовых компаний в 2022 году столкнулась с задержками доставки и удорожанием логистики

Большинство грузовых компаний перестроили цепочки поставок для стабилизации своего бизнеса, заявил директор по образованию и консалтингу ЭТП Bidzaar Виктор Коданев. По его словам, половина компаний в 2022 году сталкивалась с задержками в сроках доставки и удорожанием логистики. Результаты исследования он изложил на III ежегодной конференции по прогнозированию спроса и операционному планированию в цепях поставок Supply & Demand Planning Conference, прошедшей при поддержке «Ъ».

В исследовании участвовали 244 компании с годовым оборотом от 120 млн руб. и более 100 млрд руб. в год, работающие в сферах дистрибуции, производства FMCG, логистических услуг, промышленности, ритейла.

В числе главных трудностей, которые были критическими для владельцев грузовых компаний:

задержки в сроках доставки (49%),

существенное удорожание логистики (47%),

отказ производителей от поставок в РФ (36%),

сложности по международным перевозкам (34%),

существенное удорожание товаров (32%),

задержки в сроках производства (24%),

валютные колебания (22%),

препятствия с приобретением зарубежного ПО (17%).

Среди негативных факторов, сказавшихся на логистике, опрошенные также назвали колебание клиентского спроса и затоваривание прошлой весной, непредсказуемые сроки поставки оборудования, перезапас продукции и изменившееся конкурентное поле.

Как показало исследование, компании начали перестройку цепей поставок. Самыми популярными направлениями стали Китай (42%), Турция (16%) и Индия (11%). Большинство респондентов заявили, что работают сразу в трех-четырех новых направлениях.

Компании также принимают меры по обеспечению стабильности поставок. Говоря об экстренных мерах, 44% опрошенных сказали, что заморозили неактуальные инвестиционные проекты, 27% создали антикризисные штабы. Каждый второй представитель бизнеса принял временные меры — ускорение принятия решений (56%) и закупка сверхнормативных запасов (47%). В числе основных долгосрочных мер называли усиление контроля за поставщиками и заказами, интенсификацию управления рисками и кадровое усиление закупок и логистики. 67% компаний заявили, что решили основную часть вопросов по перестройке цепей поставок,13% полностью перестроили процесс, 15% — в поисках выхода из ситуации.

На фоне санкций российские импортеры и экспортеры, а с ними и логисты стали открывать для себя Ближний Восток. Товарооборот с такими странами, как Иран, ОАЭ и Катар, вырос в 2022 году на десятки процентов. И поставщики товаров, и эксперты отмечают перспективность региона, однако предупреждают, что на отладку взаимодействия с ним уйдут годы.

Подробности — в материале приложения «Ъ» «Сближение с Востоком».