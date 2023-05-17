В Краснодаре суд взыскал с клиники 5 млн рублей за неудачную пластическую операцию

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил заявление местной жительницы и ее супруга, которые требовали с ООО «Медист» компенсацию морального вреда за некачественно оказанную медицинскую помощь, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. Суд признал, что в результате неудачной пластической операции внешность женщины пострадала, за что клиника теперь должна выплатить в общей сложности 5 млн руб.

По данным сайта суда, истцами в споре с ООО «Медист» выступили Юлия и Петр Тарасевич. В декабре 2020 года госпоже Тарасевич в клинике «Медист» была сделана подтяжка лица, после которой начались осложнения, приведшие к возникновению серьезных дефектов внешности женщины. После этого Юлия Тарасевич проходила лечение в клинике «СкинЭксперт», но оно не принесло результатов. Женщина и ее муж обратились в суд за взысканием компенсации морального вреда с обеих клиник, но суд не нашел оснований для претензий к клинике «СкинЭксперт». В итоге суд взыскал с ООО «Медист» в пользу Юлии Тарасевич 3 млн руб., в пользу ее мужа – 500 тыс. руб., с клиники «Медист» также взыскан штраф в связи с нарушением прав потребителей в сумме 1,5 млн руб.

Анна Перова, Краснодар