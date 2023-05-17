Под Петербургом убили главу отдела градостроительства

Сотрудники полиции и СК задержали подозреваемого в убийстве жителя поселка Дружная Горка Гатчинского района Ленобласти. Погибший был начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации поселения, пишет 47news.

По версии следствия, задержанный и местный чиновник ранее имели конфликт из-за землеустройства участка подозреваемого. Во время визита в муниципалитет 60-летний мужчина вступил в конфликт с начальником отдела градостроительства, подкараулил его на улице и нанес множественные удары ножом. Чиновник умер на месте, подозреваемый сам сдался полиции.

Мужчину допрашивают сотрудники полиции и СК. В ближайшее время ему будет объявлено обвинение и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

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