Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Она про дом, который внутри нас»

Дмитрий Буткевич — об экспозиции «Один к одному»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об общей идее выставки, а также о некоторых представленных на ней инсталляциях.

Фото: Кластер «Октава»

Фото: Кластер «Октава»

В рамках празднования пятилетия творческого индустриального кластера «Октава» в Туле главным визуальным объектом стала выставка Аси Заславской «Один к одному». Асю я знаю с ее детских лет — как художник она, можно сказать, развивалась у меня на глазах. Поэтому я радостью смотрел большую персональную выставку, значительную часть объектов которой я хорошо знаю.

Вот, например, из раннего, когда Ася была резидентом Северо-Кавказского отделения ГЦСИ во Владикавказе: 2016 год, видеофиксация перформанса «6/8». Тогда художница в наряде невесты стояла в углу, как это принято в Осетии. Простояла она шесть часов из намеченных восьми.

«Один к одному» — название выставки, это архитектурный масштаб, в котором, надо отметить, довольно редко делают макеты (Ася по образованию архитектор). И еще это экзистенциальное отношение к теме выставки. А она про дом, который нас окружает и который внутри нас. Про семью. Вот что говорит Заславская:

«Сам проект рассказывает об идее дома, о том, что это не только пространство, но и люди, воспоминания, события, места. И дом может быть очень разным, это могут быть какие-то наши чувства. Обо всем этом на выставке в "Октаве" рассказывают 16 разных проектов, созданных за семь лет».

Опишу еще пару инсталляций. Тотальная инсталляция размером с целый выставочный зал — «План», выполненный из металла на полу как раз в указанном масштабе. Вроде бы и один к одному все в квартире, но на плане плоское — переход от идеи к реализации.

Также в рамках выставки представлена очень глубокая и яркая световая инсталляция из шести слов-лампочек: «не», «я», «не», «тебя», «не», «люблю». Они загораются по очереди и рождают совершенно разные смыслы. Выставка в тульском творческом индустриальном кластере «Октава» продлится до 12 июля.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...