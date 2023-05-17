«Она про дом, который внутри нас»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об общей идее выставки, а также о некоторых представленных на ней инсталляциях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кластер «Октава» Фото: Кластер «Октава»

В рамках празднования пятилетия творческого индустриального кластера «Октава» в Туле главным визуальным объектом стала выставка Аси Заславской «Один к одному». Асю я знаю с ее детских лет — как художник она, можно сказать, развивалась у меня на глазах. Поэтому я радостью смотрел большую персональную выставку, значительную часть объектов которой я хорошо знаю.

Вот, например, из раннего, когда Ася была резидентом Северо-Кавказского отделения ГЦСИ во Владикавказе: 2016 год, видеофиксация перформанса «6/8». Тогда художница в наряде невесты стояла в углу, как это принято в Осетии. Простояла она шесть часов из намеченных восьми.

«Один к одному» — название выставки, это архитектурный масштаб, в котором, надо отметить, довольно редко делают макеты (Ася по образованию архитектор). И еще это экзистенциальное отношение к теме выставки. А она про дом, который нас окружает и который внутри нас. Про семью. Вот что говорит Заславская:

«Сам проект рассказывает об идее дома, о том, что это не только пространство, но и люди, воспоминания, события, места. И дом может быть очень разным, это могут быть какие-то наши чувства. Обо всем этом на выставке в "Октаве" рассказывают 16 разных проектов, созданных за семь лет».

Опишу еще пару инсталляций. Тотальная инсталляция размером с целый выставочный зал — «План», выполненный из металла на полу как раз в указанном масштабе. Вроде бы и один к одному все в квартире, но на плане плоское — переход от идеи к реализации.

Также в рамках выставки представлена очень глубокая и яркая световая инсталляция из шести слов-лампочек: «не», «я», «не», «тебя», «не», «люблю». Они загораются по очереди и рождают совершенно разные смыслы. Выставка в тульском творческом индустриальном кластере «Октава» продлится до 12 июля.