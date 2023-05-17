В Курской области рабочий получил ранение в поясницу при обстреле со стороны Украины

Со стороны Украины в очередной раз был обстрелян Кореневский район Курской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

По его словам, было зафиксировано 11 прилетов между Гордеевкой и Троицким. В результате гражданский рабочий получил осколочные ранения поясничной области. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести в Глушковской райбольнице. «Ему оказывают всю надлежащую помощь, при необходимости он будет транспортирован в Курскую областную клиническую больницу. Консультации по состоянию пострадавшего оказываются и с использованием телемедицины», — отметил Роман Старовойт.

Кроме того, повреждены линии электропередачи, оба поселки обесточены. Губернатор заверил, что аварийные бригады приступят к ремонту, как только позволит ситуация.

О других обстрелах приграничных регионов читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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