Средний размер микрозайма в Удмуртии вырос на 6,3% в апреле

В апреле средний размер выданного жителям Удмуртии «займа до зарплаты» составил 8,3 тыс. руб. Объем за месяц стал больше на 6,3%, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на 28 строчке в рейтинге 30 регионов-лидеров по динамике размера таких заимствований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом по России средний размер микрозайма составил 8,98 тыс. руб. За прошедший месяц данный показатель вырос на 2,1% впервые после трех месяцев падения. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года средний чек снизился на 2,2%.

«Достаточно низкие значения данного показателя в последнее время во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан. После периода потребительской активности, они все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.