Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Средний размер микрозайма в Удмуртии вырос на 6,3% в апреле

В апреле средний размер выданного жителям Удмуртии «займа до зарплаты» составил 8,3 тыс. руб. Объем за месяц стал больше на 6,3%, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на 28 строчке в рейтинге 30 регионов-лидеров по динамике размера таких заимствований.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом по России средний размер микрозайма составил 8,98 тыс. руб. За прошедший месяц данный показатель вырос на 2,1% впервые после трех месяцев падения. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года средний чек снизился на 2,2%.

«Достаточно низкие значения данного показателя в последнее время во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан. После периода потребительской активности, они все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...