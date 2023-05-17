Росимущество передало четыре земельных участка под строительство курорта «Лагонаки»

В собственность Даховского сельского поселения Республики Адыгея под реализацию проекта всесезонного горного курорта «Лагонаки» передано четыре земельных участка общей площадью 53 га. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Строительство экокурорта планируется завершить до 2025 года. На Лагонакском нагорье построят горнолыжные трассы, сноу-парк с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Новый курорт построят рядом с особо охраняемыми природоохранными территориями, при этом гостиничную инфраструктуру расположат за их пределами.

Инвестиции в проект составят 35 млрд руб. Посещаемость нового курорта планируется на уровне не менее 500 тыс. человек в год.

В рамках первой очереди на курорте планируют построить гостиничный комплекс на 642 номера и подвесные канатные дороги, а также обустроить 25 км горнолыжных трасс. Общий номерной фонд курорта составит 2,5 тыс. номеров. Благодаря реализации проекта будет создано 2 тыс. новых рабочих мест. Как отмечал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, новый курорт позволит вдвое увеличить турпоток в регион.

Татьяна Ручкина

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