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Путин продлил до июня 2024 года срок госслужбы главе Росфинмониторинга Чиханчину

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной гражданской службы до 17 июня 2024 года директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин (слева) и руководитель Федеральной службы России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин во время встречи в Кремле, март 2023 года

Президент России Владимир Путин (слева) и руководитель Федеральной службы России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин во время встречи в Кремле, март 2023 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (слева) и руководитель Федеральной службы России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин во время встречи в Кремле, март 2023 года

Фото: пресс-служба президента РФ

71-летний господин Чиханчин был назначен директором Росфинмониторинга 13 июня 2012 года. В марте 2016 года Владимир Путин продлил главе ведомства срок гражданской службы сверх установленного предельного возраста (65 лет).

Впоследствии срок службы господина Чиханчина еще дважды продлевался на год — 4 мая 2021 года и 26 мая 2022 года. В последний раз он был продлен до 17 июня текущего года.

С 1978 по 1994 год господин Чиханчин служил в КГБ. Позднее он возглавлял Восточно-Сибирское региональное управление Федеральной службы по валютному и экспортному контролю России, руководил департаментом валютного контроля Министерства финансов РФ, а также руководил секретариатом премьер-министра РФ.

Эрдни Кагалтынов

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