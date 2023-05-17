Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области ответственных за отравление 24 детей приговорили к штрафам

Волгодонский районный суд Ростовской области признал директора поставщика питания ООО «Арт сити» Виктора Седышева и заместителя директора по эксплуатации фирмы Владимира Самохина виновными по делу об отравлении 24 детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, летом 2021 года на базе отдыха «Донская волна» в Волгодонске произошло массовое отравление 24 участников спортивных сборов. В больнице детям поставили диагноз «бактериальная кишечная инфекция». Шестерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, девять проходили амбулаторное лечение, у одного выявили энтеровирус, у восьми — норовирус 2-го генотипа.

Следователями было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Седышев и Самохин признали вину. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа по 150 тыс. руб.

Кристина Федичкина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...