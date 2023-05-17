В Ростовской области ответственных за отравление 24 детей приговорили к штрафам

Волгодонский районный суд Ростовской области признал директора поставщика питания ООО «Арт сити» Виктора Седышева и заместителя директора по эксплуатации фирмы Владимира Самохина виновными по делу об отравлении 24 детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, летом 2021 года на базе отдыха «Донская волна» в Волгодонске произошло массовое отравление 24 участников спортивных сборов. В больнице детям поставили диагноз «бактериальная кишечная инфекция». Шестерых пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести, девять проходили амбулаторное лечение, у одного выявили энтеровирус, у восьми — норовирус 2-го генотипа.

Следователями было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Седышев и Самохин признали вину. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа по 150 тыс. руб.

Кристина Федичкина