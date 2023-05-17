Синод РПЦ утвердил молитву о поиске работы

Синод Русской православной церкви (РПЦ) решил утвердить молитву «по случаю поиска работы». Верующие, находящиеся в поиске работы, теперь могут использовать ее «в общецерковном богослужебном молебном пении».

«Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы. Текст молебного пения утвержден на заседании Священного Синода 16 мая 2023 года»,— говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте РПЦ. Таким образом, молитву теперь можно читать во всех храмах всех епархий Русской православной церкви.

В тексте молитвы, опубликованном Синодом, просят «подать человеку дело, которое пошло бы во благо, человек принес достойные плоды трудов и преуспевал в исполнении заповедей и любви к Богу». Необходимость утверждения молитвы о поиске работы обсуждалась в РПЦ на протяжении нескольких лет. В итоге ее текст был разработан синодальной богослужебной комиссией РПЦ под руководством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.

Кроме того, Синодом также утверждено молебное пение страстотерпцу царевичу Алексею (сыну последнего российского императора Николая II) о больных гемофилией.

Александр Кислов