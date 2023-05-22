Владимир Путин, президент России:

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«За последние годы многое сделано в сфере создания новых социальных лифтов. Отмечу здесь и известную, уже хорошо, надеюсь, известную, в стране платформу “Россия — страна возможностей”. Ее проекты и конкурсы открывают действительно серьезные горизонты для реализации профессионального потенциала молодых людей. Среди них платформа пользуется огромной популярностью: сам для себя обнаружил, что 18 миллионов уже стали ее участниками: если исходить из того, что у нас 40 миллионов молодых людей, то 18 миллионов — это почти половина. Это впечатляет, честно говоря, причем независимо от того, где эти люди живут — в большом городе или в районном центре. Подчеркну, что в целом всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди, чтобы они имели возможность получать качественное, разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали заботу государства при рождении детей и в приобретении жилья».

(заседание Государственного совета, декабрь 2022 года)

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ:

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«Я помню, как все начиналось, помню первых участников, первых победителей конкурса. Многие из них достигли профессиональных высот и занимают ответственные должности. Все ребята, которые прошли через горнило конкурса “Лидеры России”, ожидают больших должностей. В работу правительства Российской Федерации уже активно включены победители конкурса “Лидеры России”.

(27 мая 2022 года)

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ:

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«Миллионы человек, которые прошли через конкурсы платформы “Россия — страна возможностей”, не просто были участниками состязаний — это люди, чья судьба изменилась. Не только те, кто победили, но и просто те, кто набрались смелости и сделали свой выбор в жизни, сделали первый шаг: подали заявку, попробовали себя, приобрели новых друзей, получили систему обратной связи — их жизнь уже поменялась! Они стали увереннее себя чувствовать, они поверили в себя, они по-другому стали относиться, и я уверен в этом, и к себе, и к своей собственной судьбе. Самое главное: они поверили в то, что все в этой жизни зависит от тебя самого и что Россия сегодня действительно реальная страна возможностей».

(22 мая 2022 года)