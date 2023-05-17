Суд обязал мэрию Уфы выделить школам и детсадам средства на антитеррористическую безопасность

Калининский райсуд Уфы обязал администрацию города профинансировать проведение антитеррористических мероприятий в ряде школ и детских садов. С соответствующими исковыми требованиями выступила прокурор района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По результатам проверки надзорное ведомство выявило ряд нарушений в четырех детских садах и трех школах, к учреждениям, а также городской и районной администрации были поданы семь исков в защиту неопределенного круга лиц. Прокуратура просила обязать чиновников выделить средства на устранение нарушений законодательства об образовании и антитеррористической безопасности, в частности: установить систему охранной сигнализации и систему экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновении ЧС, а также дооборудовать систему контроля и управления доступом в соответствии с рекомендациями Росгвардии, В некоторых учреждениях не было выделено помещение для охраны, а в одной из школ были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, их надзорное ведомство также потребовало устранить. Представители образовательных учреждений просили предоставить им для этого разумные сроки.

Суд удовлетворил иски прокуратуры частично, обязав образовательные учреждения установить систему охранной сигнализации и контроля, экстренного оповещения об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации и систему управления доступом, а мэрию — выделить финансирование на эти работы.

Наталья Балыкова

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