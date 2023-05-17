HeadHunter: потребность в работниках выросла на 10% за месяц в Нижегородской области

Спрос на сотрудников в Нижегородской области в апреле вырос на 10% по сравнению с мартом, сообщили в сервисе по поиску работы Head Hunter. Чаще всего компании искали специалистов в сфере продаж (22,7% всех вакансий), рабочих (20,7%) и мастеров на производство (17,3%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заметнее всего выросло количество вакансий для рабочего и домашнего персонала — на 18,2%, в сфере искусства, развлечения и массмедиа (+17,9%), транспорта, логистики и перевозок (+17,8%).

«Структура спроса на рынке труда неоднородна. Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала, а также синих воротничков — представителей рабочих, производственных профессий. В сумме это 74% от всех вакансий на hh.ru»,—комментирует главный эксперт сервиса по рынку труда Наталья Данина. По ее словам, еще 16% — это предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR), а 10% — вакансии для специалистов в сфере IT.

Анастасия Еремина