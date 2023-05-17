В Ленобласти убили начальника одного из муниципальных отделов имущественных отношений

Полиция совместно с региональным Следственным комитетом задержала 60-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве жителя поселка Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области. По данным издания 47news, погибший работал начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Дружногорского поселения.

Как считает следствие, между мужчинами был давний конфликт из-за землеустройства участка задержанного. Во время очередного визита в муниципалитет он вступил в конфликт с чиновником, после чего подкараулил его на улице и нанес множественные удары ножом. Мужчина скончался на месте. Позже он сам сдался полиции.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,— отмечается в сообщении управления СКР по Ленобласти.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург