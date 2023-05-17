В Воронеже разыграют две радиочастоты за 11,4 млн рублей

Роскомнадзор объявил конкурсы на право наземного эфирного аналогового вещания с использованием радиочастот в Воронеже. Согласно документам конкурса, речь идет о частотах 88,3 МГц и 88,8 МГц. Претенденты должны предоставить свои свободные концепции ежедневного круглосуточного вещания до 1 июня. Размер конкурсного взноса по каждой частоте — 114 тыс. руб., единовременная выплата — 5,7 млн руб.

Итоги конкурса планируется подвести 28 июня на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

Мария Старикова

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