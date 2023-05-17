Партнер маркетплейсов арендовал складские площади в комплексе Nordway

Транспортно-логистическая компания Dialog Terminal арендовала 2,9 тыс. кв. м. в складском комплексе Nordway. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в Bright Rich | CORFAC International, которая выступила брокером сделки.

Dialog Terminal предоставляет логистические услуги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и занимается междугородней доставкой грузов. Среди его партнеров маркетплейсы Ozon и Wildberries, ритейлеры DNS, «Максидом» и «Петрович».

Nordway располагается в поселке Шушары, его общая площадь превышает 100 тыс. кв. м. Расположение на юге города, рядом с крупными магистралями позволит арендатору удобно выстроить логистику и оперативно осуществлять доставку, пояснили в Bright Rich | CORFAC International.

По итогам первого квартала 2023 года на транспортно-логистические компании пришлось 3% в общем объеме поглощения на складском рынке Санкт-Петербурга, подсчитали в в Bright Rich | CORFAC International. При этом в 2022 году представители этого сектора стали лидером по спросу на площади в логопарках – их доля в структуре сделок со складами составила 33,1%. На фоне того, что многие игроки сегмента в достаточном объеме пополнили свой портфель, в начале этого года их темпы поглощения складской инфраструктуры оказались невысокими, объясняет партнер Bright Rich | CORFAC International Евгений Титаренко.

Константин Куркин

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