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Мэрия Перми по требованию УФАС увеличила число мест под газетные киоски

Администрация Перми отчиталась перед Пермским УФАС об исполнении предупреждения о необходимости увеличить количество мест для газетных киосков, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Как сообщили в пресс-службе УФАС, мэрия дополнительно включила в схему 28 мест для киосков по реализации печатной продукции.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Предупреждение о необходимости увеличить количество мест под газетные киоски УФАС вынесло администрации Перми в феврале этого года. Прежняя схема размещения НТО в городе включала 105 площадок под такие объекты, тогда как по нормативу на территории краевой столицы их должно быть не меньше 125. УФАС усмотрело в действиях администрации Перми признаки нарушения закона «О защите конкуренции» — по мнению антимонопольного органа, недостаточное количество мест под киоски ограничивало конкуренцию на этом товарном рынке.

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