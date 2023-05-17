Запрет посещения лесов ввели для жителей Удмуртии с 17 мая

В Удмуртии с 17 мая по 4 июня для жителей будет действовать запрет на посещение части лесов, сообщил в Telegram министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Денис Удалов. Данная мера связана с высоким классом пожарной опасности.

В частности, на данный период не допускается проведение прогулок, организация массовых мероприятий, сбор недревесных лесных ресурсов и охота.

Для проверки соблюдения запрета будут организованы рейды. Нарушителям грозит штраф в размере от 40 до 50 тыс. руб. для жителей, для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. руб., юридических — от 600 до 1 млн руб.