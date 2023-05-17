На Черноморском побережье с 17 мая изменится расписание электричек

С 17 мая на Черноморском побережье назначаются два новых пригородных поезда, изменятся маршруты у пяти «Ласточек», а также вносятся корректировки в расписание еще ряда пригородных составов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Новые электрички назначены на маршруте Роза Хутор — Сочи. Один из поездов будет отправляться со станции Роза Хутор в 08:56 и прибывать на конечную в 10:20. Другой будет делать вечерний рейс из Сочи с отправлением в 19:17 и прибытием на станцию Роза Хутор в 20:35.

С 17 мая будут продлены маршруты нескольких «Ласточек». Поезд с отправлением в 03:15 со станции Аэропорт Сочи станет ходить до станции Лазаревская вместо Лоо. Прибытие на конечную станцию в 05:30.

Вместо Лоо со станции Лазаревская начнет отправляться поезд сообщением Лазаревская — Роза Хутор. Отправление этой «Ласточки» с конечной в 05:40, прибытие на станцию Роза Хутор в 08:29.

Имеретинский Курорт и Лоо свяжут два прямых поезда, у которых раньше конечной вместо Лоо была станция Сочи. В прямом направлении из Имеретинского Курорта состав будет отправляться в 20:07 и прибывать в Лоо в

21:41. Отправление в обратную сторону в 22:00 и прибытие в Имеретинский курорт в 23:28.

Кроме того, вместо поезда с маршрутом Адлер — Аэропорт Сочи запустят электричку Сочи — Аэропорт Сочи. Эта «Ласточка» будет отправляться с центрального вокзала города-курорта в 10:38 и прибывать в аэропорт в 11:18.

Кристина Федичкина