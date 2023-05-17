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Назначен начальник полиции Кетовского округа

Начальником отдела МВД России «Кетовский» назначен полковник полиции Ербол Нуганов. Личному составу его представил руководитель управления МВД региона Дмитрий Свинов, сообщают в ведомстве.

Ерболу Нуганову 43 года. Он выпускник Челябинского юридического института. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника отделения уголовного розыска ОВД Макушинского района Курганской области. С 2012 по 2017 годы был заместителем начальника ОМВД по Кетовскому району Последние шесть лет возглавлял отдел полиции «Юргамышский».

Ранее отделом МВД «Кетовский» в статусе исполняющего обязанности руководил Роман Колпаков.

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