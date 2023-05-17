Мать уральского военного, погибшего на СВО, не может добиться выплат от властей

В Заречном (Свердловская область) мать военнослужащего Сергея Илларионова, погибшего 30 декабря в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, до сих пор не получила компенсацию в связи с гибелью сына, а также страховку и единовременную выплату за его Орден Мужества. Об этом «Ъ-Урал» рассказал депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

Он пояснил, что военный служил по контракту в ополчении ЛНР, которое после присоединения региона в состав России вошло в состав Вооруженных сил РФ. «Ответственность за выплаты несет государство. Согласен, в ситуации есть юридические нюансы, возможно отсутствуют точные инструкции, как по документам проводить эти выплаты. Но убитая горем мать не должна сама разбираться во всех этих бюрократических сложностях, бегать по кабинетам, собирать бумажки»,— отметил депутат.

Максим Иванов направил запрос Главному военному прокурору, чтобы разобраться, «где деньги и кто виноват в том, что мать погибшего добровольца до сих пор их не получила».

Он добавил, что аналогичная ситуация произошла с родственниками еще трех погибших военных из Свердловской области. Их фамилии также включены в запрос на имя прокурора.

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