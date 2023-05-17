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Коммерсантъ FM
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«Стать коммерсантом»

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 33

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какие возможности для бизнеса открывает национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На сегодня самый распространенный электротранспорт в России — это самокаты. Увы, автомобили с электрическим приводом занимают совсем небольшую долю легковых авто — меньше 0,1%. Хотя для многих очевидно, что именно за таким транспортом будущее. В том числе с этим связана стратегическая инициатива правительства «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». Согласно ей, к 2030 году из всего объема произведенных в стране машин 10% должны быть с электрическим приводом. Кроме того, в России планируется открыть более 72 тыс. зарядных станций, а также свыше 1 тыс. водородных заправок.

Флагман в этой области сейчас в стране — компания «Яблочков». Именно ее специалистам в значительной степени Москва обязана переводом общественного транспорта на электричество. А в апреле компания анонсировала первую на постсоветском пространстве беспроводную зарядку для электробусов. При этом предприятие работает и на внешних рынках, в частности, в Сербии, Турции, Казахстане и Белоруссии. И посильную помощь в этом оказал нацпроект «Международная кооперация и экспорт», признает гендиректор компании Алексей Моторенко:

«Они очень сильно помогли с точки зрения продвижения продукции на рынке для участия в выставках. Мы железячники, делаем зарядные станции, и там, конечно, IT-составляющая намного больше, чем электротехническая. Но тем не менее это большой хардовый продукт, который весит много, стоит достаточно дорого, и его сложно перевозить. Особенно начинающим компаниям, которые не обладают относительными маркетинговыми бюджетами, чтобы поучаствовать в условной всемирной электротехнической выставке WETEX в Дубае. Это было дорого раньше, сейчас в разы дороже.

И то, что они компенсируют 80% или 90% перевозки оборудования на выставку, это очень хороший стимул, который действительно может помочь просто заявить о себе.

Потому что по факту в России большинство продаж происходит, когда либо заказчик сам нашел тебя, либо вы доработали до этого, либо вы просто выигрываете конкурс. И для этих экспортных рынков, конечно, участие в выставках очень важно, когда ты можешь приехать на несколько дней, показать товар лицом, рассказать про него все, пообщаться. Там находятся сотни потенциальных интересантов. Это крутая мера, она работает, и это классно».

Кроме того, благодаря нацпроекту была создана цифровая платформа «Мой экспорт», которая в режиме «одного окна» позволяет получать разрешающие документы, консультации специалистов, а также подать заявку на получение финансовой помощи.

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